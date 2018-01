später lesen Mehr als eine halbe Million Euro für Justizopfer FOTO: Peter Steffen FOTO: Peter Steffen Teilen

Zu Unrecht inhaftierte Menschen haben in Rheinland-Pfalz in den vergangenen zehn Jahren eine Entschädigung von durchschnittlich 2718 Euro erhalten. Insgesamt bekamen sie in 194 Fällen rund 527 000 Euro Entschädigung. Das geht aus der Antwort von Justizminister Herbert Mertin (FDP) auf eine Anfrage aus der CDU-Landtagsfraktion hervor. Die Generalstaatsanwaltschaften Koblenz und Zweibrücken gaben die Fälle zwischen 2008 und 2017 an. Die durchschnittliche Entschädigung bewegt sich nach diesen Zahlen von 1113 Euro im Jahr 2008 bis 4800 Euro im vergangenen Jahr. dpa