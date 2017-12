später lesen Mehr Personal im Abschiebegefängnis in Ingelheim FOTO: Peter Zschunke FOTO: Peter Zschunke Teilen

Nach mehreren Zwischenfällen im rheinland-pfälzischen Abschiebegefängnis in Ingelheim werden die dort festgehaltenen Menschen besser bewacht. Alle Planstellen für Landesbedienstete seien nun besetzt, nachdem im November noch zweieinhalb Stellen offen gewesen seien, sagte eine Sprecherin des Integrationsministeriums in Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Auch werde mehr privates Sicherheitspersonal eingesetzt. Seit Oktober arbeiten sechs Vollzeitkräfte mehr in der Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige (GfA), die Hälfte in der Tagschicht, die andere Hälfte in der Spätschicht. Der Stellenplan sei immer voll besetzt, betonte die Sprecherin. dpa