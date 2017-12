später lesen Mehrere Besucher bei Schlägerei in Shisha-Bar verletzt FOTO: Soeren Stache FOTO: Soeren Stache Teilen

Bei einer Schlägerei in einer Shisha-Bar in Pirmasens sind am späten Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren kurz vor Mitternacht zwei Gruppen in einen Streit geraten, der schließlich in einer Schlägerei gipfelte. Ausgegangen sei die Auseinandersetzung von etwa zehn Gästen, die Zeugenaussagen zufolge auf mehrere andere Bar-Besucher eingeschlagen hätten. Einige der Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Bei der Prügelei gingen auch Teile der Einrichtung zu Bruch. Die Angreifer konnten vor dem Eintreffen der Polizei mit drei Autos flüchten. dpa