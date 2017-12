später lesen Mehrere Minister: Erleichterungen fürs Frankreich-Geschäft Teilen

Die Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland betrachten mit Sorge die geplante Verschärfung der Entsenderegeln für Arbeitnehmer nach Frankreich. In einem gemeinsamen Brief an Frankreichs Arbeitsministerin Muriel Pénicaud fordern sie den Abbau bürokratischer Hürden. dpa