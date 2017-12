später lesen Mittelfeldspieler Frei wechselt von Mainz nach Basel FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Fabian Frei wechselt vom Bundesligisten FSV Mainz 05 zurück in seine Heimat zum FC Basel. Das gaben beide Clubs am Samstag bekannt. Frei war 2015 von Basel nach Mainz gekommen und erzielte in 62 Pflichtspielen für die 05er insgesamt drei Tore, das letzte davon am vergangenen Wochenende beim 2:2 in Bremen. dpa