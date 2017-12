später lesen Mosel Musikfestival 2018 im Zeichen von Komponisten-Jubiläen FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Das Mosel Musikfestival rückt 2018 die Jubiläen großer Komponisten in den Fokus: Zum 100. Geburtstag des Amerikaners Leonard Bernstein und zum 150. Todestag des Italieners Gioacchino Rossini gebe es eine Reihe von „außergewöhnlichen Projekten“, teilte die Festivalleitung am Freitag mit. So werde Bernsteins opulentes Gottesdienst-Musiktheaterstück „Mass“ (Messe) vom Landesjugendchor Rheinland-Pfalz unter Dirigent Bassem Akiki in Trier auf die Bühne kommen. Das landesweit älteste und größte Klassikfestival wartet mit mehr als 60 Konzerten an 40 Spielorten an Mosel und Saar auf. dpa