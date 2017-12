später lesen Mülltonnen brennen: Anwohner verhindern größeres Feuer FOTO: Ralf Krawinkel FOTO: Ralf Krawinkel Teilen

Anwohner, die schnell reagierten, haben in Obermoschel (Donnersbergkreis) womöglich einen größeren Brand verhindert. Nach Angaben der Polizei hatten sie in der Nacht zum Samstag rechtzeitig eine starke Rauchentwicklung an mehreren Mülltonnen bemerkt und rasch die Feuerwehr verständigt. dpa