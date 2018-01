später lesen Mutmaßlicher Messerstecher sitzt in Untersuchungshaft FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Wegen eines lebensgefährlichen Messerangriffs ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen einen 21 Jahre alten Mann aus Kaiserslautern. Dieser soll am vergangenen Freitagnachmittag einen flüchtigen Bekannten nach einer Auseinandersetzung in der Innenstadt mit einem Messer verletzt haben, wie die Ermittler am Montag mitteilten. Anschließend sei er geflüchtet. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Syrer später beim Verlassen seiner Wohnung fest. Das 24-jährige Opfer, ein Landsmann des mutmaßlichen Täters, sei in einem Krankenhaus notoperiert worden und inzwischen außer Lebensgefahr. dpa