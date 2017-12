später lesen Mutterschutz ab Neujahr für Schülerinnen und Studentinnen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Twittern

Teilen



Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat am Freitag auf neue Bestimmungen im Mutterschutzgesetz aufmerksam gemacht, die an Neujahr in Kraft treten. „Das neue Mutterschutzgesetz stärkt den bereits bestehenden Schutz und baut ihn weiter aus“, erklärte Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Die Staatssekretärin im Frauenministerium, Christiane Rohleder (Grüne), fügte hinzu: „Mit der Reform wird der Mutterschutz zeitgemäß gestaltet. Besonders wichtig ist mir dabei, dass endlich auch Schülerinnen und Studentinnen Mutterschutz in Anspruch nehmen können.“ dpa