Nach dem Bombenalarm in Potsdam hält das Innenministerium in Rheinland-Pfalz am Sicherheitskonzept für die Weihnachtsmärkte im Land ohne Veränderung fest. „Wir haben eine abstrakt hohe Gefährdungsbewertung“, sagte ein Sprecher am Samstag. „Daran hat sich die Sicherheitslage immer ausgerichtet. Das ist bereits eine entsprechend hohe Kategorie.“ dpa