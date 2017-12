später lesen Nach Bombendrohung: Verdächtiger sorgt für Polizeieinsatz Teilen

Eine Woche nach einer Bombendrohung in Ingelheim hat der tatverdächtige Mann wieder für einen Polizeieinsatz gesorgt. Er sei mit Wikingerhelm und einem Hammer in der Hand in der Stadt gesehen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein Passant alarmierte am Montagnachmittag den Notruf. Die Polizei stellte fest, dass es sich um einen Spielzeug-Hammer handelte. Der 37-Jährige hatte eine Woche zuvor mit einer Bombenexplosion gedroht, das Jobcenter und umliegende Geschäfte wurden geräumt. dpa