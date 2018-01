Nach tagelangem Hochwasser dürfen bei Bingen wieder Schiffe auf dem Rhein fahren. „Die Schifffahrt ist wieder freigegeben“, erklärte die Revierzentrale Oberwesel am Mittwochmorgen. Der Wasserstand fiel bei Bingen in der Nacht auf Mittwoch fast zwanzig Zentimeter unter die Hochwassermarke II von 4,90 Meter. dpa

Das Hochwassermeldezentrum Rhein rechnet damit, dass mindestens bis Donnerstagmittag das Wasser noch weiter zurückgeht. Das gilt auch für die Gebiete entlang des Mittelrheins und am Oberrhein. Die Lage könnte sich noch weiter entspannen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet zwar noch mit vielen Wolken, regnen soll es am Donnerstag und Freitag aber nur wenig.

Wasserstand am Pegel Bingen

Vorhersage DWD