Nach Drohung: Jobcenter und Geschäfte geräumt

Wegen einer Drohung und eines verdächtigen Rucksacks sind in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) das Jobcenter und umliegende Geschäfte geräumt werden. In dem Rucksack befanden sich allerdings nur persönliche Gegenstände, überwiegend Kleidung, wie die Polizei mitteilte. Ein Parkplatz und ein Parkhaus wurden am Montag abgesperrt. dpa