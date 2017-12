später lesen Nach Feuer in Klosterruine Brandursache nicht feststellbar FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Die Gründe für den tödlichen Brand in der Schänke der Klosterruine Limburg in Bad Dürkheim im vergangenen Sommer bleiben unklar. Es sei so viel verbrannt, dass der Sachverständige die Ursache nicht mehr habe feststellen können, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankenthal am Dienstag. Auch habe der Gutachter nicht herausgefunden, an welchem Ort das Feuer entstanden sei. Bei dem Brand im Juli war der Gastwirt ums Leben gekommen. Wie die Ermittlungen nun fortgeführt werden, ist laut Staatsanwaltschaft noch unklar. Zuvor hatte die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ online darüber berichtet. dpa