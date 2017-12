später lesen Nach Großbrand weiter Ermittlungen am Brandort Teilen

Nach dem Feuer mit vier Toten in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Saarbrücken laufen die Ermittlungen am Brandort weiter. Es würden Berichte gefertigt, Anwohner gehört und Zeugen vernommen, teilte das Landespolizeipräsidium am Mittwoch in Saarbrücken mit. Am Freitag werde ein externer Sachverständiger vor Ort sein, um das Haus zu begutachten - und um die Ausbreitung des Feuers zu untersuchen. Bei dem Brand waren am Sonntag vier Menschen getötet und 25 verletzt worden. dpa