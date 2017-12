später lesen Nach Hochhausbrand: Polizei ermittelt gegen Gaffer FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Nach dem Hochhausbrand mit vier Toten und über 20 Verletzten in Saarbrücken hat die Polizei Strafverfahren gegen drei Gaffer eingeleitet. Die Männer im Alter von 22, 27 und 67 Jahren hätten mit ihren Handys vermutlich verletzte und tote Menschen gefilmt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Inhalt der Geräte müsse noch ausgewertet werden. Das Feuer am Sonntag war nach bisherigen Ermittlungen von einer 37 Jahre alten Bewohnerin des Hauses gelegt worden, sie sitzt in Untersuchungshaft. dpa