Nach Löschversuch: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Koblenz sind am Donnerstag zwei Männer leicht verletzt worden. Die Feuerwehr konnte den Brand in dem Mehrfamilienhaus löschen. Wie die Polizei mitteilte, mussten der 31 Jahre alte Wohnungsinhaber und sein 28 Jahre alter Nachbar mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Männer hatten versucht, die Flammen selbst zu löschen. dpa