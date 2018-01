später lesen Nach Messerangriff: Opfer erliegt seinen Verletzungen FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Der Mann, der am vergangenen Montag in Frankenthal Opfer einer Messerattacke geworden war, ist am Samstag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Der mutmaßliche Täter, ein 25 Jahre alter Türke, hatte seinem 51 Jahre alten Landsmann am Ostparkbad mit einem Messer mehrmals in den Bauch gestochen. Zu einem möglichen Tatmotiv konnte die Polizei noch nichts sagen. dpa