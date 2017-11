später lesen Nach Rücktrittsforderungen: Mainz-Chef bereit für Neuwahlen FOTO: Hasan Bratic FOTO: Hasan Bratic Teilen

Nach internen Rücktrittsforderungen gegen den Vorstandsvorsitzenden Johannes Kaluza steht der FSV Mainz 05 vor einem turbulenten Führungsstreit. „Ich stehe bereit, den Weg zu Neuwahlen zu ermöglichen und werde entsprechende Gespräche aufnehmen. Damit gewinnt der Verein Zeit, die Ereignisse der vergangenen Tage aufzuarbeiten“, kündigte Kaluza am Sonntag in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten an. dpa