Nach Schneefall einige Verkehrsbehinderungen in der Eifel

In der Eifel hat Schneefall am Montagmorgen teilweise den Verkehr ausgebremst. Ein Lastwagen sei auf der B410 in die Leitplanke gerutscht und müsse noch geborgen werden, sagte ein Sprecher der Polizei in Prüm (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Zudem seien im Bereich Prüm ein Lastwagen und ein Auto zusammengestoßen und ein anderer Wagen an die Schutzplanke gekommen. Insgesamt handele es sich aber um kleinere Verkehrsbehinderungen. „Für uns ist das normal“, sagte der Sprecher. dpa