Nach Tod von 15-Jähriger Drogeriemarkt wieder geöffnet

FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in einem Drogeriemarkt im pfälzischen Kandel hat das Geschäft wieder geöffnet. Mehrere Menschen legten vor der Tür des Drogeriemarktes am Donnerstag Blumen ab und zündeten Kerzen an. dpa