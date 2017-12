Nach unfallreichem Wochenende sind Schnee und Glätte weg

Nachdem Schnee und glatte Straßen am Wochenende den Verkehr ausgebremst hatten, sind die Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu Wochenbeginn wieder frei. Die Plusgrade haben den Schnee schmelzen lassen, die Lage hat sich deshalb in der Nacht zum Montag beruhigt, wie die Sprecher der Polizeibehörden sagten. dpa

Nachdem Schnee und glatte Straßen am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland den Verkehr ausgebremst hatten, rollt der Verkehr zum Wochenstart wieder ungehindert. Es sei alles wieder ruhig, bestätigten Polizeisprecher am Montagmorgen. Nach Angaben der Deutschen Bahn gab es auf den Schienen keine größeren Ausfälle in Rheinland-Pfalz und dem Saarland - nur einige Züge kamen wegen der Witterung zu spät.

Die meisten Unfälle am Wochenende verliefen zwar glimpflich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Sachschaden schätzen die Behörden aber insgesamt auf mehrere Hunderttausend Euro. In Mainz war es zu 14 Unfällen gekommen, in Kaiserslautern zu elf. Überwiegend blieb es bei Blechschäden, teils wurden Personen leicht verletzt.

Bei Bad Kreuznach fielen Eisschollen von einem Lastwagen und beschädigten zwei Autos. Eine 22 Jahre alte Frau kam mit ihrem Auto von der Straße ab und überschlug sich. Dabei wurden sie und ihr 25 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Auch die Autobahn 1 war zwischen dem Dreieck Moseltal und Mehring für mehrere Stunden in beide Richtungen nicht befahrbar. Wegen der Straßenglätte stellten sich mehrere Lastwagen quer und blockierten die Fahrbahn.

Für die kommenden Tage erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Entschärfung der Lage. Temperaturen von bis zu sieben Grad und Dauerregen ließen fast überall den restlichen Schnee schmelzen. Nur in den Hochlagen von Eifel und Hunsrück kann es bei Werten um null Grad noch einmal glatt werden, wie der Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

