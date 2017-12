Entspannung an Mosel und Nahe: Wasserstände sinken wieder

Die aktuelle Vorhersage des Hochwassermeldezentrums

Vorhersage von Montag um 15 Uhr:

MOSEL

Am Montagnachmittag soll die mittlere Mosel schnell und stetig ansteigen, so dass am Pegel Trier bis zur Tageswende zu Dienstag ein Wasserstand von 6,50 Meter am Pegel Trier erreicht wird. Am Dienstag wird die Mosel nach Angaben des Meldezentrums langsamer steigen und am Mittwoch einen vorläufigen Höchststand bei ca. 7 Meter erreichen.

SAAR

Die Saar wird am Pegel Fremersdorf bis zur Tageswende zu Dienstag schnell ansteigen bis ca. 4 Meter und danach langsamer ansteigen.

SAUER

Die Sauer steigt am Montag noch stark an. Am Pegel Bollendorf wird um Mitternacht ein vorläufiger Höchststand bei 3,20 Meter erwartet.