Klöckner will Wölfe abschießen

Naturschützer kritisieren CDU-Landesschefin und fordern eine Willkommenskultur.

CDU-Landeschefin Julia Klöckner will den Wölfen an den Kragen – und erntet dafür heftige Kritik von Naturschützern. „Wir wollen, dass Wölfe, die Weidezäune überwunden haben oder für den Menschen gefährlich werden, entnommen werden“, sagte die Politikerin der Rheinischen Post und meinte damit, dass die Tiere abgeschossen werden sollen. Klöckner verteidigt damit Pläne von SPD und Union. Die hatten sich bei ihren Koalitionsverhandlungen darauf verständigt, die Zahl der Wölfe zu reduzieren. „Im Umgang mit dem Wolf hat die Sicherheit der Menschen oberste Priorität“, sagte Klöckner. Auch die Jäger sehen in dem sich langsam in Deutschland wieder ausbreitenden Tier eine Gefahr: „Wölfe haben keine natürliche Scheu vor dem Menschen, sie müssen lernen, sich vom Menschen und seinen Nutztieren fernzuhalten. Im Zweifelsfall auch durch den gezielten Abschuss“, sagt der Präsident des Deutschen Jagdverbandes, Hartwig Fischer.

Solche Äußerungen machen Harry Neumann wütend: „Der Wolf ist keine Gefahr für den Menschen“, sagt der Bundesvorsitzende der Naturschutzinitiative. Seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland vor gut 18 Jahren habe es keinen einzigen Fall gegeben, bei dem sich ein frei lebender Wolf aggressiv gegenüber einem Menschen gezeigt habe. „Frau Klöckner sollte sich besser dafür einsetzen, dass sich die Gesellschaft wieder an das Leben mit dem erneut einheimischen Wolf gewöhnt und ihn willkommen heißen“, attackiert Neumann die CDU-Landeschefin. Die Rückkehr des Wolfes sei eine Bereicherung.

Experten schätzen, dass etwa 150 Wölfe in Deutschland leben. Jäger haben im vergangenen November einen Wolf im Landkreis Neuwied gesehen. Laut Umweltministerium gibt es aber keine Hinweise, dass die Tiere hierzulande ansässig sind.