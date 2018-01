später lesen Naturschützer rufen zur Zählung von Vögeln auf Teilen

Twittern

Teilen



Der Naturschutzbund Nabu hat in den kommenden Tagen zur Zählung von Vögeln aufgerufen - auch in Rheinland-Pfalz. Eine Stunde lang sollten Tiere an Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park gezählt und gemeldet werden, teilte der Nabu in Mainz am Mittwoch mit. Mit Hilfe der bundesweiten Aktion „Stunde der Wintervögel“ vom 5. bis 7. Januar möchten die Naturschützer mehr erfahren über Auswirkungen der milden Wintertemperaturen auf Vögel. dpa