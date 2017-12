später lesen Neuer Appell ans Land im Streit um Pension des Koblenzer OB FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Im Streit um die Pension des Ex-Staatssekretärs und scheidenden Koblenzer Oberbürgermeisters Joachim Hofmann-Göttig (SPD) hat der Stadtrat einen Appell an das Land Rheinland-Pfalz gerichtet. Die Landesregierung werde aufgefordert, einen Schaden von rund 700 000 Euro von der Kommune abzuwenden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der am Freitag im Stadtrat von allen Fraktionen mit Ausnahme der SPD verabschiedet wurde. Flankierend solle das Rathaus ein Rechtsgutachten dazu in Auftrag geben. dpa