Neuer Tatort: Kriegstraumata und Drohnenkrieg

Ein Mord an einem Psychologen verwickelt im neuen Lena-Odenthal-Tatort die Ermittlerinnen in ein Netz aus Kriegstraumata und Drohnenkrieg. Für die Dreharbeiten stehen Ulrike Folkerts und Lisa Bittner als Lena Odenthal und Johanna Stern in Ludwigshafen und Baden-Baden vor der Kamera, wie der Südwestrundfunk (SWR) am Donnerstag mitteilte. dpa