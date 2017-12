später lesen Neues Helmholtz-Zentrum für IT-Sicherheit auf dem Weg Teilen

Twittern

Teilen



Das Fundament des neuen Helmholtz-Forschungszentrums für IT-Sicherheit in Saarbrücken ist gelegt: Am Mittwoch wurde eine Vorläufer-GmbH gegründet, aus der das „Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit CISPA“ (Center for IT-Security, Privacy and Accountability) entstehen soll. Es werde das 19. Forschungszentrum der Helmholtz-Gemeinschaft und das erste für IT-Sicherheit sein, teilte die Staatskanzlei mit. Bis 2026 soll das Zentrum im Vollausbau etwa 500 Mitarbeiter haben. dpa