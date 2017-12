später lesen Neuwahl nach Rücktritt wegen Hitler-Glocke in Herxheim Teilen

Rund drei Monate nach dem Rücktritt von Bürgermeister Ronald Becker (Freie Wähler) wegen der sogenannten Hitler-Glocke sucht die pfälzische Gemeinde Herxheim am Berg einen Amtsnachfolger. Bei der Wahl am Sonntag erhielt nach Angaben der Kommune keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit. In zwei Wochen soll es deshalb eine Stichwahl geben. Dann werden Georg Welker (parteilos) und Markus Krauß (SPD) antreten. dpa