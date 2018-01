Der frühere niederländische Nationalspieler Nigel de Jong soll beim FSV Mainz 05 zum neuen Anführer im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga werden. „Trainer Sandro Schwarz und ich haben uns aus vollster Überzeugung für ihn entschieden. Er passt vom Charakter zu uns, er wird dem Verein viel geben“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder am Sonntag bei der Vorstellung des 33 Jahre alten Mittelfeldspielers. dpa

Der WM-Finalist von 2010 hatte am Freitag nach Stationen bei Ajax Amsterdam, dem Hamburger SV, Manchester City, AC Mailand, Los Angeles Galaxy und Galatasaray Istanbul einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Mainzern unterschrieben. „Ich will spielen, stehe voll im Saft und will bis zum Saisonende meine Qualitäten zeigen“, sagte de Jong.

