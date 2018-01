später lesen Noch Ausfälle im Zugverkehr nach Sturmtief FOTO: Arno Burgi FOTO: Arno Burgi Teilen

Bahnreisende in Rheinland-Pfalz bekommen auch am Donnerstag die Auswirkungen von Sturmtief „Burglind“ zu spüren. Wegen mehrerer umgestürzter Bäume war die Strecke zwischen Pirmasens und Landau am Morgen gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Es fuhren ersatzweise Busse. Die Gleise sollten bis zum Mittag wieder befahrbar sein. dpa