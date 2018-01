später lesen Null-Euro-Knöllchen für Parksünder FOTO: Bernd Wüstneck FOTO: Bernd Wüstneck Teilen

Manche Falschparker haben in der Verbandsgemeinde (VG) Unkel im Kreis Neuwied gut lachen: Statt mit einem Verwarnungsgeld kommen sie seit Jahresbeginn mit einem Null-Euro-Knöllchen davon. Und werden noch von guten Wünschen des Ordnungsamts begleitet. VG-Bürgermeister Karsten Fehr habe sich im Internet von einer ähnlichen Aktion im bayerischen Passau zu der „Null-Euro-Glück-gehabt-Verwarnung“ anregen lassen, erklärte Ordnungsamtsleiter Christoph Heck am Montag. Der Sprecher des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Stefan Schaefer, sagte: „Ich habe hier noch nie von so etwas gehört.“ Zuvor hatte die „Rhein-Zeitung“ (Montag) darüber berichtet. dpa