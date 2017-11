später lesen Nur 24 Betriebe haben Eiswein angemeldet FOTO: Karl-Josef Hildenbrand FOTO: Karl-Josef Hildenbrand Teilen

Nur 24 Wein-Betriebe versuchen in diesem Winter eine Eisweinlese. Das sei die niedrigste Zahl an Anmeldungen seit der Einführung der Meldepflicht vor vier Jahren, erklärte der Präsident der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Norbert Schindler, am Montag. „Verantwortlich dafür ist zum einen die extrem frühe Weinlese in diesem Jahr. Dadurch ist die Zeit bis zur Eisweinlese sehr lang“, meinte Schindler. Auch gingen wegen der geringen Erntemenge viele Winzer das Risiko nicht ein. dpa