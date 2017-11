später lesen OB: Bund muss zur Not nachlegen bei Diesel-Programmen FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat nach dem Milliarden-Sofortprogramm für bessere Luft in Städten weitere Finanzhilfen gefordert. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling als VKU-Präsident sagte der Deutschen Presse-Agentur, es könne nicht bei dem Diesel-Fonds in Höhe von einer Milliarde Euro bleiben. „Das wird nicht ausreichen für die Verkehrswende in der Fläche“, sagte der SPD-Politiker. Es seien weitere Milliarden-Fördergelder notwendig. „Eigentlich müsste jedes Jahr ein solcher Milliarden-Fonds aufgelegt werden.“ Die Umstellung eines Viertels der Busflotte auf emissionsfreie Antriebe koste alleine für Mainz 30 Millionen Euro. dpa