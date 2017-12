später lesen OB Steinruck: Eigene Ideen für Ort zur Kohl-Ehrung FOTO: Matricks/Privat FOTO: Matricks/Privat Teilen

In Helmut Kohls Heimatstadt Ludwigshafen will sich die designierte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) mit eigenen Vorschlägen an der Suche nach einer Örtlichkeit beteiligen, die nach dem Altkanzler benannt werden soll. Zunächst wolle sie im Januar aber die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen einladen, um zu hören, welche Vorstellungen es gebe, sagte Steinruck, deren Amtszeit am 1. Januar beginnt, der Deutschen Presse-Agentur. dpa