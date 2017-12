später lesen Ohne Führerschein am Steuer: 20-Jähriger flieht vor Polizei Teilen

Ein 20-Jähriger ohne Führerschein hat sich im Landkreis Ahrweiler eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er sei am Donnerstag mit dem Auto bei einer Verkehrskontrolle in Bad Breisig geflohen, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Dabei sei es fast zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gekommen. Über die B9 Richtung Koblenz ging die Verfolgungsjagd weiter. Immer wieder habe der 20-Jährige riskant andere Fahrzeuge überholt. Im Industriegebiet Mülheim-Kärlich stellte ihn schließlich die Polizei. Gegen den Mann wird nun wegen Fahrens ohne Führerschein und wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. dpa