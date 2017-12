später lesen Opposition: Mehr Transparenz bei Landesmediendirektor-Wahl FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Nach der Wahl des nordrhein-westfälischen Ex-Medienstaatssekretärs Marc Jan Eumann (SPD) zum Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation (LMK) Rheinland-Pfalz fordert die Landtagsopposition mehr Transparenz. „Die (Stelle) wurde nicht ausgeschrieben, sondern man hat gewartet, wer sich meldet“, sagte CDU-Fraktionschefin Julia Klöckner am Donnerstag in Mainz. „Wir nennen das ganz klar gut organisierter Genossenfilz.“ Eumann erhielt bei der Wahl am Montag 19 von 34 Stimmen der LMK-Versammlung, 18 waren mindestens nötig. Eine Kommission hatte ihn als Kandidaten benannt. Die AfD hatte gefordert, den Posten öffentlich auszuschreiben. Der Landtag berät über den Fall nächste Woche. dpa