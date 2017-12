später lesen Panzer als Kunstobjekte: Prozess geht in nächste Runde FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Der Prozess um zwei Panzer, die der Designer und Modeschöpfer Harald Glööckler in Kunstobjekte verwandelt hat, geht in die nächste juristische Instanz. Nach dem Urteil des Amtsgerichts Bensheim gegen den Importeur der Militärfahrzeuge vom vergangenen Montag haben nun Anklage und Verteidigung Berufung eingelegt, wie beide Seiten am Donnerstag mitteilten. Nun müsse sich das Landgericht Darmstadt mit dem Fall befassen. dpa