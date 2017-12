später lesen Parken in den Städten: ADAC will mehr Infos für Autofahrer FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Twittern

Teilen



Der ADAC fordert für Autofahrer in Rheinland-Pfalz mehr Informationen über die Parkgebühren. Städte sollten ähnlich wie Landau in der Pfalz mit einem übersichtlichen Flyer über die Parkplätze und Preise aufklären. „Das hilft auch gegen das unnötige Rumfahren bei der Parkplatzsuche“, erklärte Monika Gass vom ADAC Pfalz. Sie kann sich auch eine Lenkung der Verkehrsströme durch unterschiedliche Preise zu unterschiedlichen Zeiten vorstellen. Herbert Fuss vom ADAC Mittelrhein sagte, die Städte dürften nicht zu stark an der Gebührenschraube drehen. „Sonst wird noch mehr im Internet bestellt oder im Outlet gekauft.“ dpa