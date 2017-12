Parteitag: Gegenkandidat will AfD-Landeschef Uwe Junge ablösen

AfD in Rheinland-Pfalz

AfD-Mitglied Peter Hain vom Kreisverband Bad Dürkheim hat dem TV gegenüber bestätigt, für den Landesvorsitz kandidieren zu wollen. Er sagt, ihn störe die Ämterpatronage von Junge. Mit Widersprüchen und Winkelzügen, tadelt Hain, bringe der AfD-Chef durchweg seine eigenen Anhänger in den Vorstand. In einem Schreiben an die Mitglieder wirbt Hain für eine "AfD der national-konservativen Patrioten" mit einer direkten Basisdemokratie. Junge hat angekündigt, Vorsitzender bleiben zu wollen. Zum Gegenkandidaten sagt er: "Konkurrenz belebt das Geschäft." Die Wahrscheinlichkeit, dass er den Posten als Landeschef verliert, schätzen Beobachter als gering ein.

Kritisch zum AfD-Landeschef steht auch Stellvertreterin Christiane Christen, die nicht mehr kandidieren will. Für den weiteren Vorstand bewerben sich Landtagsfraktionsvize Joachim Paul und der Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Jan Bollinger. AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel sagte als Gast wegen Krankheit ab.