Parteitag in Trier: Rheinland-pfälzische Linke bestätigen Katrin Werner und Jochen Bülow als Vorsitzende

Die Linke in Rheinland-Pfalz hat ihre Doppelspitze bestätigt: Die Triererin Katrin Werner bekam beim Parteitag in ihrer Heimatstadt 67,3 Prozent der abgegebenen Stimmen. Jochen Bülow aus Neuwied verbuchte 73,3 Prozent für sich. Vor zwei Jahren kam Werner auf 63,6 Prozent - der Triererin schadete es damit nicht, um 11.11 Uhr kurz mit einem Schal der Karnevalsgesellschaft Trier-Süd zur Narrenfeier auf dem Kornmarkt entschwunden zu sein.

Ärger entfachte beim Parteitag in Trier anhaltender Zoff in der Bundespolitik, wo der Streit zwischen dem Lager von Sahra Wagenknecht und der Parteiführung eskaliert – besonders in der Migrationspolitik. Wagenknecht gilt dort als Hardlinerin. Die Delegierten in Rheinland-Pfalz verabschiedeten eine Resolution, die die Bundes-Linke auffordert, sich der Sachpolitik zu widmen.

Dietmar Bartsch, neben Wagenknecht Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, sagte in Trier: „Wenn wir die Situation weiter zuspitzen, werden wir unserer politischen Verantwortung nicht gerecht.“ Der Zustand sei „unhaltbar“.

Der rheinland-pfälzischen Linken gab er als Hausaufgabe für die Kommunalpolitik 2019 mit auf den Weg, ihre Mandate zu verdoppeln. Auf gut 120 kommunale Mandate kam die Linke bei den Wahlen 2014. Bülow sagte, eine starke Wahl sei wichtig, um 2021 in den rheinland-pfälzischen Landtag einzuziehen, in dem die Linke noch nie saß.

Die Partei verabschiedete in Trier ihre kommunalpolitischen Eckpunkte für das kommende Jahr: Die Linke will einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, einen sozialeren Arbeitsmarkt und den kommunalen Wohnungsbau ankurbeln.

Der Parteitag der früher oft offen zerstrittenen rheinland-pfälzischen Linken lief friedlich. Seit diesem Jahr sei die Partei frei von Verbindlichkeiten, sagte Bülow. Mit dem Rhein-Hunsrück, Südwestpfalz und Cochem-Zell waren drei Kreisverbände zugleich gar nicht in Trier vertreten.