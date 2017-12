später lesen Pech: Auto bleibt liegen und Brieftasche vergessen Teilen

Benzin ausgegangen, Geldbörse verloren - das Jahr hätte besser zu Ende gehen können für einen Mann in Rheinland-Pfalz, aber am Ende wurde alles gut. Der Mann war auf der Autobahn 48 bei Koblenz unterwegs, als ihm der Treibstoff ausging. An der Abfahrt Ochtendung stellte er am Fahrbahnrand seinen Wagen ab. Ein Pärchen hielt und brachte in an die nächstgelegene Tankstelle, wo er einen Reservekanister füllte. dpa