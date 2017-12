später lesen Penis in Hantelscheibe: Keine Folgen für Fotograf FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Es war ein kurioser medizinischer Notfall, von dem später Fotos im Netz kursierten: Der Fotograf, der einen Mann mit seinem in einer Hantelscheibe eingeklemmten Penis aufnahm, kommt ungestraft davon, wie nun entschieden wurde. Die Staatsanwaltschaft in Mainz hat ihre Ermittlungen eingestellt, wie die Behörde am Freitag auf Anfrage mitteilte. Ein Täter habe nicht ermittelt werden können. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) darüber berichtet. dpa