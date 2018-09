Pfälzer soll auf Eifeler als neuer CDU-Landesgeneralsekretär folgen

Er gilt als eins der größten Talente der Landes-CDU und steht nun kurz davor, den nächsten Schritt in seiner politischen Karriere zu gehen: Der 39-jährige Pfälzer Christoph Gensch soll neuer Landesgeneralsekretär der CDU in Rheinland-Pfalz werden. Er würde auf den Eifeler Patrick Schnieder folgen, der das Amt aufgab, weil er im Bund zum parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion gewählt wurde. Vorher müssen die CDU-Delegierten Gensch aber noch beim Landesparteitag in Lahnstein am 20. Oktober wählen.

CDU-Landeschefin Julia Klöckner, die den Pfälzer in Mainz vorschlug und von einem einstimmigen Beschluss des Landesvorstandes sprach, hält Gensch für den "richtigen Partei-Manager". Im kommenden Jahr stehen die Kommunalwahlen an. Klöckner sagt: "Wenn wir uns die Polarisierung in Deutschland ansehen, sind das ganz wichtige Wahlen: Es geht um einen ordentlichen Umgang, um ein Miteinander, nicht um ein Gegeneinander."

Gensch, der als Landtagsabgeordneter im Mainzer Parlament sitzt, in der Oberliga Fußball für Borussia Neunkirchen spielte und eine Hausarzt-Praxis in Zweibrücken weiter betreiben will, geht mit großen Zielen ins neue Amt. "Wir leben in einer Zeit, in der Volksparteien um ihre Existenzberechtigung kämpfen. Ich will unser christdemokratisches Erfolgsmodell bewahren und stärken." Landespolitik wolle er stärker auf die einzelnen Regionen runterbrechen.