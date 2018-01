später lesen Pflegestützpunkte: Mitarbeiter sehen Versorgungsengpässe FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Twittern

Teilen



Mitarbeiter mehrerer Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz sehen angesichts einer wachsenden Nachfrage Betroffener Engpässe bei der Versorgung. Gerade in ländlichen Gebieten könne es zu wochenlangen Wartezeiten kommen. Ambulante Pflegedienste seien oft ausgelastet und müssten teils Gebiete anfahren, für die sie eigentlich nicht zuständig seien. Die Pflegestützpunkte sind Anlaufstellen für Pflegebedürftige sowie Angehörige und vermitteln unter anderem Pflegedienste. Das Sozialministerium in Mainz sieht indes keine belastbaren Hinweise auf Versorgungsengpässe in der ambulanten Pflege. dpa