Ryanair-Piloten streiken

Von Bernd Wientjes Am kommenden Mittwoch kann es zu Flugausfällen auf dem Hahn und in Luxemburg kommen.

Die irische Fluggesellschaft Ryanair rechnet damit, dass am kommenden Mittwoch „ein kleiner Teil von sehr gut bezahlten Piloten“ ganztägig streiken wird. Das kündigte Airline auf seiner Facebook-Seite an. Demnach sind eine „Minderheit“ der Ryanair-Piloten in Deutschland, Irland, Portugal, Italien und Spanien von den jeweiligen Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Am Montag will die Fluggesellschaft Ersatzflugpläne veröffentlichen. Unklar ist derzeit, wie die Flughäfen Hahn und Luxemburg, von denen aus Ryanair auch fliegt, von dem Streik betroffen sein werden.