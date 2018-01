später lesen Piloten und Ryanair sprechen nach Warnstreik miteinander FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Nach dem ersten Warnstreik in der Geschichte der Ryanair sprechen die deutschen Piloten wieder mit dem Management des irischen Billigfliegers. Eine Delegation des Unternehmens werde am Freitagnachmittag in Frankfurt erwartet, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) am Donnerstag. dpa