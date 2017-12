später lesen Plan für „Helmut-Kohl-Allee“ in Ludwigshafen vom Tisch Teilen

In Helmut Kohls Heimatstadt Ludwigshafen ist der umstrittene Plan zur Umbenennung der Rheinallee in „Helmut-Kohl-Allee“ wohl endgültig vom Tisch. Nach Angaben der Kommune nahm der Stadtrat am Montagabend einstimmig einen Antrag der Fraktionen von CDU und SPD an, in dem es heißt, dass an dem Umbenennungsbeschluss nicht festgehalten wird. „Die angedachte Umbenennung der Rheinallee ist bei den betroffenen Anliegern auf starke Ablehnung gestoßen“, heißt es zur Begründung. dpa