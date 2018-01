später lesen Planung der Stromautobahn von der Nordsee ins Rheinland FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Die Planungen für die große Stromleitung von der Nordsee ins Rheinland werden konkreter. Der Netzbetreiber Amprion will am in Wesel den von ihm bevorzugten Korridor für die Trasse der westlichsten der drei Nord-Süd-Stromautobahnen vorstellen. Die rund 300 Kilometer lange Verbindung soll als Erdkabel von Emden in Niedersachsen nach Osterath nahe Düsseldorf verlegt werden. Sie ist nötig, um den Strom aus den großen Windparks in und an der Nordsee nach West- und Süddeutschland zu transportieren. dpa