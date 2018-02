Politischer Aschermittwoch: Trierer CDU-Chef Monzel kritisiert Merkel - SPD ohne Lauterbach

Der neue Trierer CDU-Vorsitzende Max Monzel hat die geplante Ressortverteilung und das CDU-Personaltableau kritisiert. Derweil muss die SPD ohne den "Stargast" des Abends, den gesundheitspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, auskommen.

„Damit können wir nicht vollständig zufrieden sein“, sagte der neue Trierer CDU-Vorsitzende Max Monzel beim Politischen Aschermittwoch der regionalen CDU in Trier. Nach Meinung Monzels fehlen im neuen Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel konservative Kräfte vom Schlage des scheidenden Bundesinnenministers Lothar de Maizière. „Menschen wie de Maizière brauchen wir“, sagte Monzel, „nicht nur die weich gespülte Fraktion.“ Kritik äußerte der CDU-Vorsitzende auch an der Mitgliederbefragungen der SPD. „Gewisse basisdemokratische Elemente scheinen mir ursächlich zu sein für die Probleme der SPD“, sagte Monzel. „Wir leben in einer repräsentativen Demokratie mit gewählten Vertretern. Die dürfen wir nicht durch übertriebene und falsch verstandene Basisdemokratie in Schwierigkeiten bringen.“ Monzel ist erst seit Mitte November neuer Vorsitzender der Trierer CDU. Der neue Trierer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Steier wies die Kritik Monzels an den Personalentscheidungen der Kanzlerin zurück. Außer dem designierten zukünftigen Innenminister Horst Seehofer habe die Union noch keinen Minister benannt. Steier sprach sich für eine Fortsetzung de großen Koalition aus. Die Menschen wollten Kontinuität und eine Regierung, die gestalte. Zudem habe die CDU in den Koalitionsverhandlungen eine Menge durchgesetzt.

Der "Stargast" des Abends, der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, wird nicht zum politischen Aschermittwoch der regionalen SPD nach Zemmer (Trier-Saarburg) kommen. Er sei erkrankt und müsse das Bett hüten, hieß es vor Beginn der Veranstaltung. Die Hauptrede des Abends wird die geschäftsführende Familienministerin, Katarina Barley aus Schweich, halten. Dabei dürfte es auch um die mögliche große Koalition und die Situation der SPD gehen.

